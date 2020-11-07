أعلن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، رحيل محمود وادي بشكل رسمي عن صفوف النادي البورسعيدي. وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمود وادي رحل رسميًا إلى نادي بيراميدز وتم الانتهاء من كافة التفاصيل". وادي رحل رسميًا إلى نادي بيراميدز وتم الانتهاء من كافة التفاصيل". وأتم: "بيراميدز تسلم الاستغناء الخاص بيراميدز ووادي أصبح رسميًا لاعبًا في صفوف بيراميدز".

كانت هذه تفاصيل خبر المصري يعلن انتقال محمود وادي رسميًا إلى بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.