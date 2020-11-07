المصري ينفي رحيل كريم العراقي الي الزمالك

كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن رحيل كريم العراقي، نجم صفوف النادي البورسعيدي، في الموسم الجديد أو دخوله في أيةصفقات تبادلية.
وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسينعلى قناة "النهار": "كريم العراقي مستمر معنا في الموسم الجديد ولن يرحل عن صفوف المصري".
وتابع: "كل ما يُثار حول رحيل كريم العراقي أو دخوله في صفقات تبادلية مع الزمالك أمر غير صحيح".
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