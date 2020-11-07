المصري: لا يوجد شرط جزائي في عقد أحمد رفعت

تحدث عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن تفاصيل عقد أحمد رفعت، لاعب المصري الجديد القادم من نادي الزمالك. وقال عدنان حلبية في تصريحات

عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جمعتنى جلسة مع رئيس نادي الزمالك وأنهينا كافة التفاصيل مع رئيس النادي وحصلنا على الاستغناء عن الخاص باللاعب".

وتابع: "لا يوجد شروط جزائية في عقد أحمد رفعت وكل ما يثار عن القيم المالية على السوشيال ميديا غير صحيح على الإطلاق".