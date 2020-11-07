أروابارينا يعتذر عن تدريب بيراميدز

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا اعتذر عن تدريب نادي بيراميدز خلال الموسم الجديد، على الرغم من الاتفاق معه وإرسال تذاكر الطيرانله للحضور إلي مصر.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن وجهة المدير الفنيتحولت من الدوري المصري للدوريات الخليجية في ظل تلقيه عرضين من ناديين احدهما إماراتي والاخر سعودي.
وأتم أن بيراميدز كان قد أقال تشتاتيش بعد فشله في الفوز بالبطولة الكونفدرالية والنتائج السيئة التي حققها هذا الموسم.
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