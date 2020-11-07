الإسماعيلي يكشف حقيقة التفاوض مع صالح جمعة

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن حقيقة تفاوض قلعة الدروايش مع صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وقال علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم نفاوض صالح جمعة والتعاقد مع لاعبين منصفوف الأهلي أمر وارد ولكن لم نحسم أي صفقة من الأهلي حتى الآن".
وتابع: " نفاوض عدد من اللاعبين ونسعى لضم 7 لاعبين في الفترة المقبلة وأزمة فخر الدين بن يوسف انتهت تمامًا".
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