تطور جديد في أزمة باهر المحمدي مع الإسماعيلي

واصل باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في حذف كل ما يخصه فترة لعبه للدراويش. وحذف المحمدي جميع صوره بقميص الإسماعيلي من علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام". الإسماعيلي من علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام". وكان المحمدي قد حذف أنه لاعب النادي الإسماعيلي في معلوماته الشخصية علي إنستجرام. الإسماعيلي في معلوماته الشخصية علي إنستجرام. وكشف مصدر داخل الاسماعيلي عن وجود أزمة بين اللاعب ومسؤولي مجلس الإدارة بسبب رغبته في الرحيل أو المساواة المادية بالوافدين الجدد داخل صفوف القلعة الصفراء.

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