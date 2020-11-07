الأهلي يهنئ أبوتريكة بعيد ميلاده.. واللاعب يرد

وجه الحساب الرسمي للنادي الأهلي رسالة تهنئة لمحمد أبوتريكة نجم الفريق الأسبق بمناسبة عيد ميلاده الـ42 الذي يحل اليوم السبت 7 نوفمبر. وكتب حساب الأهلي عبر تويتر:" نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أهم أساطيرنا محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية والعربية صاحب الخلق الرفيع والحضور المتميز.. أبوتريكة تاجر السعادة نتمنى لك عيد ميلاد سعيد". نوفمبر. وكتب حساب الأهلي عبر تويتر:" نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أهم أساطيرنا محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية والعربية صاحب الخلق الرفيع والحضور المتميز.. أبوتريكة تاجر السعادة نتمنى لك عيد ميلاد سعيد". ورد أبوتريكة قائلاً:" أعظم نادي في الكون".

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