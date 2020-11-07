تياجو خارج حسابات ليفربول أمام مانشستر سيتي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة أنه ليس مرجحًا أن يلحق لاعب خط وسطه الإسباني تياجو ألكانتارا بمباراة الفريق أمام مانشستر سيتي بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي.

وكان ألكانتارا تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الديربي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

وأوضح كلوب للصحفيين اليوم: “بالنسبة لتياجو، إنها إصابة ولكنها لا تستدعي التدخل الجراحي. ولكنها ما زالت تحتاج لبعض الوقت”.

وأضاف : “التدخل في هذا اليوم كان صعبًا وكان على الساق مباشرة. ولهذا، لا يزال اللاعب في مرحلة العلاج والتأهيل لكنه يتحسن. لن يحتاج لفترة طويلة ولكنني لا أعتقد أنه يستطيع المشاركة في هذه المباراة (أمام مانشستر سيتي) “.

وقد يستعيد ليفربول جهود اللاعب فابينهو بعد الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية، كما قد يعود جويل ماتيب إلى دفاع ليفربول بعد استعادة لياقته مجددًا، وذلك بعدما جلس على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق أمام أتالانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا منتصف هذا الأسبوع.

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