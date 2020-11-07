إيمري تشان جاهز للكلاسيكو بين دورتموند وبايرن ميونخ

عاد المدافع الألماني إيمري تشان إلى تدريبات بوروسيا دورتموند اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة القمة المرتقبة أمام بايرن ميونخ غدًا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، وذلك بعد تعافي اللاعب من عدوى فيروس كورونا المستجد وظهور نتائج سلبية لفحصه، فيما سيغيب لاعبًا الفريق البافاري نيكلاس زوله وجوشوا زيركزي عن المواجهة.

ورغم ذلك أكد هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ، اليوم الجمعة، أن ليون جوريتسكا لاعب وسط الفريق سيكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة دورتموند.

وكان تشان قد خضع للعزل الذاتي في منزله بعد أن أظهرت الفحوص إصابته بعدوى كورونا قبل أسبوعين وغاب عن الفريق في مبارياته أمام شالكه وأرمينيا بيليفيلد، في البوندسليجا، وأمام زينيت سان بطرسبيرج الروسي وكلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وذكر نادي دورتموند في بيان أصدره اليوم الجمعة أن اللاعب خضع للفحوص النهائية قبل عودته إلى التدريبات.

ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كان تشان سيشارك في المباراة أمام بايرن ميونخ أم لا، في الوقت الذي سيقام فيه المؤتمر الصحفي لمدرب دورتموند لوسيان فافر في وقت لاحق من اليوم.

وقال فليك إن ليون جوريتسكا عاد للتدريبات بعدما عانى من مشاكل في ربلة الساق، فيما سيغيب كل من زوله وزيركزي عن المباراة بعدما أصيبا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- خلال الأسبوع الجاري، وكان زوله قد جاءت عينته سلبية في آخر فحص له لكنه لازال في العزل الذاتي.

وأضاف فليك: “خبراؤنا على تواصل مع السلطات، سنحاول حل كل شيء في الوقت الصحيح، زولي وزيركزي لن يتواجدا في المباراة غدًا”.

ويتشارك بايرن ميونخ ودورتموند صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، وبينما فاز بايرن على دورتموند في آخر ثلاث مباريات بالدوري بمجموع نتائج 10 / صفر، بالإضافة إلى مباراة الفريقين في كأس السوبر الألماني في سبتمبر الماضي، أكد فليك أنه لن يتعامل مع المباراة على أنها مضمونة أمام فريق دورتموند الشاب.

وحذر فليك لاعبيه قائلًا: دورتموند فريق رائع ولديهم واحد من أفضل خطوط الدفاع في الدوري الألماني، لديهم الكثير من الإمكانيات الجيدة في الخط الأمامي، كما أنهم يشكلون خطورة كبيرة حينما يسيطرون على الكرة، من المهم أن نلعب كفريق”.

واختتم فليك: ” انها مباراة القمة لذلك الجميع متحفزون، نحن نعلم أن العالم كله سيشاهدنا، وهذا ما سيحفزنا أكثر، لدينا ثقة كبيرة وسنفعل كل ما بوسعنا للفوز بالمباراة”.

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