جوارديولا يبدأ ترشيحاته لهوية بطل الدوري الانجليزي قبل مواجهة ليفربول

يعتقد المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا أن فريقه ليس المرشح الأوفر حظًا للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل مانشستر سيتي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، لكن يتبقى له مباراة مؤجلة.

ويلتقي مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد مساء يوم الأحد المقبل مع ضيفه حامل اللقب ليفربول، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورشح جوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وللمرة الثانية على التوالي.

واستدرك المدرب الإسباني، قائًلا: “ربما ظروف الوباء تغير كل شيء. أعتقد أن هذا الموسم سيكون مختلفًا بدرجة كبيرة”.

وأضاف: “أعتقد أن في نهاية الموسم الحالي ستشتد المنافسة على اللقب بآخر خمسة أو عشرة أسابيع، أتمنى أن نكون من ضمنها”.

واختتم: “المهم هو الفوز باللقب، لا يهم عدد النقاط التي تحصدها، لا أعرف ما سيحدث. لا يبدو أن هناك فريقًا سيحصد الكثير من النقاط، لكنك لن تتأكد من ذلك أبدًا. علينا التركيز على أنفسنا لنتطور ونحاول الفوز”.

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