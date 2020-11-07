سلتا فيجو يتعادل مع إلتشي في الدوري الإسباني 

تعادل إلتشي (1-1) مع سلتا فيجو اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع إلتشي رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، مقابل 7 نقاط لسلتا فيجو في المركز السابع عشر.



وتقدم إلتشي بهدف مبكر للغاية سجله فيديل شافيز من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة، وتعادل سلتا فيجو بهدف سجله سانتي مينا في الدقيقة 41.