الامارات | العين يطلب نقاط الظفرة لإخراج بيدرو من دائرة الشك

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يطلب نقاط الظفرة لإخراج بيدرو من دائرة الشك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل للخروج من دائرة الشك بإعادة «الزعيم» إلى طريق الانتصارات التي غاب عنها في ثلاث مباريات على التوالي، وذلك عندما يستقبل الظفرة في الساعة السادسة من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء قد يكون مصيرياً بالنسبة لمشوار المدرب الذي ينتهي عقده بعد 7 أشهر.

وتطارد الضغوط المدرب بيدرو بسبب النتائج المتراجعة للفريق والتي تسببت في أسوأ انطلاقة لـ«الزعيم» في تاريخ مشاركاته في الدوري، إذ جمع خمس نقاط من أصل 12 نقطة، ويحتل المركز التاسع بعد أول أربع جولات (فاز على خورفكان، تعادل مع شباب الأهلي والفجيرة وخسر من الشارقة)، وهو ما لم يحدث من قبل، كما أن الفريق لا يقدم حتى مستويات مقنعة تضعه بجوار الأندية المنافسة في اللقب كالمعتاد.

وسيخوض الفريق خلال نوفمبر الجاري لقاءات في غاية الصعوبة، إذ استهلها بالوقوع في فخ التعادل أمام الفجيرة، فيما سيواجه الظفرة مساء اليوم في لقاء لا يقل خطورة، خصوصاً أن الأخير استطاع الموسم الماضي الفوز على العين في استاد هزاع بن زايد 2-1، وسيخرج الفريق للقاء خورفكان في الجمعة المقبل في إياب كأس الخليج، وهو في حاجة للفوز بثلاثية نظيفة لبلوغ الدور الثاني، على أن يواجه أيضاً خلال هذا الشهر كلاً من الوصل والوحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news