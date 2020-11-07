الامارات | «مصادفة» ترفع معنويات الشارقة على أرض الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مصادفة» ترفع معنويات الشارقة على أرض الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الجزيرة مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف حامل اللقب الشارقة، الساعة التاسعة على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، إذ يدخل «الملك» اللقاء متحفزاً بـ«مصادفة وعقدة» تجعلان الفريق أكثر رغبة في تحقيق الفوز وحصد العلامة الكاملة، والاستمرار في صدارة لائحة ترتيب الدوري.

وتبرز المصادفة أن آخر مواجهة جمعت الفريقين أقيمت في اليوم نفسه الذي ستقام فيه مباراة اليوم، عندما فاز الشارقة على الجزيرة بهدفين دون رد أحرزهما الأوزبكي أوتابيك شوكوروف، ومحمد الشحي في 7 نوفمبر 2019، على استاد محمد بن زايد في ذهاب الدور الأول من الدوري، لكن بالجولة السابعة من المسابقة.

في المقابل، يراهن الشارقة على «العقدة» التي تسبب بها لفريق الجزيرة في الفترة الأخيرة، بعدما تفوق «الملك» في المباريات الماضية التي جمعت الفريقين، إذ فاز الشارقة في آخر ثلاث مباريات، بانتصاره بهدف دون رد في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة في ديسمبر 2018، وفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مارس 2019، وأخيراً الفوز بهدفين دون رد في نوفمبر 2019.

ويدخل الشارقة اللقاء بمعنويات مرتفعة، خصوصاً عقب البداية الرائعة للفريق في الدوري، بالفوز على الفجيرة والوحدة والعين والظفرة، إذ تعد مواجهة الجزيرة بمثابة اختبار جديد لـ«الملك» نحو مشوار الحفاظ على اللقب.

من جهته، يأمل الجزيرة أن يحقق انتصاراً يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة للتأكيد على أن «فخر أبوظبي» قادر على المنافسة في لقب الدوري، خصوصاً أن الفريق بدأ الموسم بشكل سلبي بالتعادل مع كل من النصر والظفرة، قبل أن يتحسن أداء الفريق، ويحقق الفوز على كل من اتحاد كلباء وبني ياس..

للإطلاع على الموضوع كاملا، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news