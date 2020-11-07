الامارات | شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق شباب الأهلي بكأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للمرة الأولى في تاريخه بالمسمى الجديد، وذلك بعد فوزه الصعب على منافسه الجزيرة في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين أمس، في صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل.
وأظهر فريق شباب الأهلي تفوقه في اللقاء، بعد أن نجح في حسم الشوط الأول لمصلحته في اللحظات الأخيرة، مستفيداً في ذلك من الأخطاء المتتالية لفريق الجزيرة، لينجح في النهاية في حسمه لصالحه 26-24، لكن فريق الجزيرة استعاد توازنه في الشوط الثاني بفضل الثبات في الأداء لينجح في الحصول عليه بنتيجة 25-22.
وشهد الشوط الثالث من المباراة ارتفاعاً في المستوى من ناحية الأداء، بسبب التنافس المحتدم من جانب الفريقين، قبل أن يحسمه شباب الأهلي لصالحه 25-19، وعاد شباب الأهلي ليحسم الشوط الرابع لمصلحته 25-20 ليكسب المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
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