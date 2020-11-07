الامارات | رحلة صعبة لمدريد إلى فالنسيا.. وبيتيس يختبر «الكاتالوني»

شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة صعبة لمدريد إلى فالنسيا.. وبيتيس يختبر «الكاتالوني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى برشلونة إلى وضع حد لنزيف النقاط محلياً عندما يستضيف ريال بيتيس، اليوم، في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما يرصد غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب مواصلة الصحوة في ضيافة فالنسيا غداً.

وقدّم برشلونة حتى الآن أسوأ بداية له في «الليغا» منذ موسم 2003، حين احتل المركز السادس، إذ حصد ثماني نقاط فقط من مبارياته الست الأولى، وفشل في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، آخرها التعادل 1-1 أمام مضيفه المتواضع ديبورتيفو ألافيس الذي لعب بـ10 لاعبين لأكثر من 30 دقيقة.

في المقابل، سيكون الاختبار صعباً على ريال مدريد، رغم ارتفاع معنوياته، بعد الفوز الأول في أبطال أوروبا الثلاثاء على إنتر ميلان.

ويتخلف ريال مدريد، الذي يملك مباراة مؤجلة، بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسييداد الذي تنتظره مهمة صعبة أمام ضيفه غرناطة السادس.

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