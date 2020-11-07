الامارات | ريجيكامب ومدرب العين مرشحان لتدريب الشباب السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب ومدرب العين مرشحان لتدريب الشباب السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام رومانية أن مدرب الوصل السابق، الروماني لورينت ريجيكامب، اقترب من خوض تجربة تدريبية جديدة، رغم مرور فترة قصيرة على طلبه الرحيل عن «الإمبراطور»، موضحة أنه تلقى عرضاً جاداً من الشباب السعودي، لقيادة الفريق، بدلاً من البرتغالي بيدرو كاشينا.

وقالت صحيفة «دي جي سبورت» إن إدارة نادي الشباب وضعت، أيضاً، مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، ضمن الخيارات التي تفاضل بينها لخلافة كاشينا. وأشارت إلى أنه رغم النتائج الضعيفة لريجيكامب مع الوصل، فإنه مرشح للحصول على راتب كبير، في التجربة الرابعة له مع الأندية العربية، بعدما سبق له تدريب الهلال السعودي، والوحدة والوصل في الإمارات.

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