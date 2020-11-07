الامارات | الحكم بالسجن على نجم التايكواندو الأردني أبوغوش بتهمة التزوير

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بالسجن على نجم التايكواندو الأردني أبوغوش بتهمة التزوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة الأمن العام الأردنية، أول من أمس، حكماً بالسجن ستة أشهر بحق بطل أولمبياد ريو 2016، نجم التايكواندو الأردني أحمد أبوغوش بتهمة تزوير وثائق رسمية وحيازة جواز سفر بطريقة غير شرعية، بحسب ما أكد محاميه لوكالة «فرانس برس».

وقال المحامي زياد النجداوي إن المحكمة حكمت على أبوغوش «بجرم تقديم بيانات كاذبة بقصد الحصول على بطاقة شخصية والحكم عليه بالحبس شهرين، وحيازة جواز سفر بطريقة غير مشروعة والحكم عليه بالحبس ستة أشهر، ومخالفة الأوامر المتعلقة بصفته العسكرية والحكم عليه بشهرين من قانون العقوبات العسكري»، إضافة إلى «الإساءة لسمعة مديرية الأمن العام والحكم عليه بالحبس مدة شهرين». وكان أبوغوش أعلن في 30 أكتوبر اعتزاله دولياً عن 24 عاماً بشكل مفاجئ.

وبعيد ساعات من قراره، أصدر الأمن العام الأردني بياناً قال فيه إن أبوغوش «موقوف على خلفية قضية جنائية لا علاقة لها بأي شأن رياضي أو أولمبي».

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