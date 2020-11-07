شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثهامبتون يفوز على نيوكاسل بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق ساوثهامبتون الفوز على نيوكاسل بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، في الجولة الـ8 من مباريات الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي الفوز لفريق ساوثهامبتون تشي آدامز في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، وستيوارت أرمسترونج، في الدقيقة 82، ليحصد فريقهما 3 نقاط ارتفع بها رصيده للنقطة الـ16، ليتساوى مع ليفربول المتصدر في النقاط، فيما يتوقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 11، في المركز الـ11.

وضمن منافسات نفس الجولة تعادل فريقا برايتون وبيرنلي بدون أهداف، ليرفع كل منهما رصيده نقطة واحدة، وصل بها برايتون للنقطة السادسة، بينما حصد بيرنلي النقطة الثانية له في المسابقة.