شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن رحيل محمود وادي رسميًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، رحيل محمود وادي بشكل رسمي عن صفوف النادي البورسعيدي.
وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «محمود وادي رحل رسميًا إلى نادي بيراميدز وتم الانتهاء من كافة التفاصيل».
وأتم: «بيراميدز تسلم الاستغناء الخاص بيراميدز ووادي أصبح رسميًا لاعبًا في صفوف بيراميدز».
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