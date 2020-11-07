شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف حقيقة رحيل كريم العراقي عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن حقيقة رحيل كريم العراقي، نجم الفريق في الموسم الجديد أو دخوله في أية صفقات تبادلية.
وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «كريم العراقي مستمر معنا في الموسم الجديد ولن يرحل عن صفوف المصري».
وتابع: «كل ما يُثار حول رحيل كريم العراقي أو دخوله في صفقات تبادلية مع الزمالك أمر غير صحيح».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,530
-
تعافي
100,006
-
وفيات
6,329
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يكشف حقيقة رحيل كريم العراقي عن الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.