شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف حقيقة رحيل كريم العراقي عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن حقيقة رحيل كريم العراقي، نجم الفريق في الموسم الجديد أو دخوله في أية صفقات تبادلية.

وقال عدنان حلبية في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «كريم العراقي مستمر معنا في الموسم الجديد ولن يرحل عن صفوف المصري».

وتابع: «كل ما يُثار حول رحيل كريم العراقي أو دخوله في صفقات تبادلية مع الزمالك أمر غير صحيح».