شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: أروبارينا يعتذر عن عدم تدريب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا اعتذر عن عدم تدريب نادي بيراميدز خلال الموسم الجديد، على الرغم من الاتفاق معه وإرسال تذاكر الطيران له للحضور إلى مصر.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، أن وجهة المدير الفني تحولت من الدوري المصري للدوريات الخليجية في ظل تلقيه عرضين من ناديين احدهما إماراتي والاخر سعودي.

وأتم أن بيراميدز كان قد أقال تشتاتيش بعد فشله في الفوز بالبطولة الكونفدرالية والنتائج السيئة التي حققها هذا الموسم.