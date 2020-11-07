شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف حقيقة المفاوضات مع صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تحدث علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن حقيقة تفاوض قلعة الدروايش مع صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وقال علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لم نفاوض صالح جمعة والتعاقد مع لاعبين من صفوف الأهلي أمر وارد ولكن لم نحسم أي صفقة من الأهلي حتى الآن».
وتابع: «نفاوض عدد من اللاعبين ونسعى لضم 7 لاعبين في الفترة المقبلة وأزمة فخر الدين بن يوسف انتهت تمامًا».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,530
-
تعافي
100,006
-
وفيات
6,329
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يكشف حقيقة المفاوضات مع صالح جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.