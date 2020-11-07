شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة يعتذر للنادى الأهلى وجماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح عبد الله جمعة لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، اسباب اساءته بالخطأ للنادى الأهلى وجماهيره، بعدما قام بنشر صورة لمحمد الشناوى حارس المارد الأحمر عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، وعلق عليها بسخرية، وعلق لاعب الزمالك قائلاً: "أنا بحترم النادى الأهلى وجماهيره، ومش قصدى الإساءة لأى حد، أنا عملت شير لاستورى من غير ما اشوف الكلام وأول ما أخدت بالى شيلتها على طول".

وكان عبدالله جمعة وجه رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على تويتر، وهو يخوض المران داخل الجيم على أنغام أغنية "مهرجان هوريكم" ، خاصة بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي 14 و17 نوفمبر، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.