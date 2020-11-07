شكرا لقرائتكم المصري يعلن انتقال محمود وادي إلى بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، حقيقة رحيل كريم العراقي، نجم صفوف النادي البورسعيدي، في الموسم الجديد أو دخوله في أية صفقات تبادلية. وقال عدنان حلبية في تصريحات تليفزيونية "كريم العراقي مستمر معنا في الموسم الجديد ولن يرحل عن صفوف المصري". وتابع: "كل ما يُثار حول رحيل كريم العراقي أو دخوله في صفقات تبادلية مع الزمالك أمر غير صحيح".. كما أعلن عدنان حلبية، ، رحيل محمود وادي بشكل رسمي عن صفوف النادي البورسعيدي.

وتابع عدنان حلبية ": "محمود وادي رحل رسميًا إلى نادي بيراميدز وتم الانتهاء من كافة التفاصيل". وأتم: "بيراميدز تسلم الاستغناء الخاص بيراميدز ووادي أصبح رسميًا لاعبًا في صفوف بيراميدز".

على صعيد مختلف، حصلت إدارة نادى الزمالك على 6 مليون جنيه من المصرى البورسعيدى، اليوم، الجمعة، مقابل انتقال أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادى البورسعيدى، بشكل رسمى، مع حصول النادى المصرى على الاستغناء الخاصة باللاعب بعدما تم عقدت جلسة مفاوضات تم إنهاء خلالها كل الأمور مع مرتضى منصور رئيس النادى وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

وحرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى، على وضع بندا فى عقد انتقال رفعت إلى المصرى، يقتضى بحصول النادى الأبيض على مليون جنيه إضافية حال مساهمات رفعت مع النادى المصرى بشكل مميز فى البطولات المختلفة، وتم الموافقة بصورة رسمية على انتقال اللاعب بشكل نهائى إلى النادى المصرى على سبيل البيع النهائى.