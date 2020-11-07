شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة ييعتذر عن إساءته بالخطأ للنادى الأهلى وجماهيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح عبدالله جمعة لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، اسباب اساءته بالخطأ للنادى الأهلى وجماهيره، بعدما قام بنشر صورة لمحمد الشناوى حارس المارد الأحمر عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، وعلق عليها بسخرية، وعلق لاعب الزمالك قائلاً: "أنا بحترم النادى الأهلى وجماهيره، ومش قصدى الإساءة لأى حد، أنا عملت شير لاستورى من غير ما اشوف الكلام وأول ما أخدت بالى شيلتها على طول".

وكان عبدالله جمعة وجه رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على تويتر، وهو يخوض المران داخل الجيم على أنغام أغنية "مهرجان هوريكم" ، خاصة بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي 14 و17 نوفمبر، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

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وأعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، أسماء المنضمين من لاعبي الزمالك لقائمة الفريق الوطني، استعدادا لمواجهة منتخب توجو .

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.واللاعبون المنضمون هم: محمد أبوجبل ومحمود حمدى (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو) ومصطفى محمد.

ويتواجد فى معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم مهدى سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدى فتحى و محمد مجدى أفشة " الأهلي" .