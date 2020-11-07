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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الجمعة، الموافق 6/ 11/ 2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء أبرز 7 منها، انضمام الونش وعلاء ومصطفى محمد و3 لاعبين من الزمالك للمنتخب لمباراتى توجو، الأهلي يكثف مفاوضات تدعيم حراسة المرمى ويفاضل بين جاد وبسام والشناوى، والزمالك يتقاضى 6 مليون من المصرى قيمة انتقال رفعت ووضع بنداً بمليون إضافى، وميار شريف تتأهل إلى نصف نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس.

انضمام الونش وعلاء ومصطفى محمد و3 لاعبين من الزمالك للمنتخب لمباراتى توجو

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

الأهلي يكثف مفاوضات تدعيم حراسة المرمى ويفاضل بين جاد وبسام والشناوى

كثّف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع نظرائهم في ناديي إنبي وطلائع الجيش لضم محمود جاد حارس الأول أو محمد بسام حارس الثاني خلال فترة الإنتقالات الصفيية الجارية بعدما أكدت لجنةالتخطيط للكرة بالنادي برئاسة محسن صالح على ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق وهو الإقتراح الذى وافق عليه بل طلبه الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الذى أوصى بالتعاقد مع حارس مرمى لذا فتحت إدارة الأهلي خطوط إتصالات مع ناديي إنبي والطلائع لضم جاد أو بسام مع ظهور إتجاه ثالث في القلعة الحمراء يُطالب بالتعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الذى يراه كثيرون يمتلك مواصفات الحارس القوي والمنُاسب لشخصية الأهلي .

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

بحث محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق تطورات جهود الأخير للتعاقد مع الأورجويانى جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما جدد مسئولو القلعة الحمراء رغبتهم فى ضم اللاعب الصيف الجارى بدلاً من السنغالى آليو بادجى.

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الزمالك يطالب الدوليين بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المنتخبات

طلب الجهاز الطبى لفريق الزمالك، بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق، من اللاعبين الدوليين الذين سينضمون لمعسكرات بلادهم خلال الأيام المقبلة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة خوفاً من تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا، فى ظل التخوفات من الموجة الثانية للفيروس والمرتقبة خلال الفترة المقبلة.

حسام البدرى يعلن القائمة النهائية للمنتخب غدا استعدادا لتوجو

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري غداً السبت عن القائمة النهائية لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقي 20122 ، حيث يرغب البدري في الاستقرار على القائمة النهائية والتركيز معهم والتي لن تخرج عن 26 لاعبا.

الأهلي يضع برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز حسين الشحات لمواجهة الزمالك