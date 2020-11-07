شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تأجيل مباراتىّ حسم دورى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة عبدالبارى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، أن النادى يرفض تأجيل مباراتىّ تحديد بطل الدورى والتى كان مقررًا إقامتهما يومى الخميس والجمعة المُقبلين، وذلك بعد أن تقدم النادى الأهلى بطلب للاتحاد المصرى لكرة اليد بتأجيل المباراتين لنهاية الدور الأول من دورى المرتبط بحجة تجهيز الناشئين نظرًا لنقص فريقه عددًا من اللاعبين الذين تعاقدوا مع أندية أخرى.

أضاف عبد البارى فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، أن هذا الأمر هو نفس ما يقع على الزمالك ولكن النادى تمسك بتنفيذ اللائحة والتى تنص على استكمال البطولة بنفس قوانينها، مشددًا على أن النادى يطالب الاتحاد المصرى لكرة اليد بتنفيذ الجدول المعلن مسبقًا لختام البطولة.

فيما أكد نادى الزمالك عبر موقعه الرسمى: "الزمالك يرفض تأجيل مباراتى حسم لقب دورى الموسم الماضى المقرر لهما 12 و13 نوفمبر بعد تقدم الأهلى بطلب لتأجيل المباراتين، و يؤكد نادى الزمالك تمسكه بتنفيذ اللائحة التى تنص على استكمال البطولة بنفس قوانينها وفي موعدها المحدد".

أرسل النادى الأهلى خطاباً إلى الاتحاد المصرى لكرة اليد بخصوص مباراتى الفريق الأول بالنادى أمام طلائع الجيش والزمالك يومى 12 و13 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الموسم الماضى 2019 /2020 ، بعدما أعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمى إقامة هذه المواجهات بالقوائم القديمة للفرق.

Advertisements

وأشار الأهلى فى خطابه إلى إعلان الاتحاد فى وقت سابق عن إقامة هذه المباريات المتبقية بالقوائم المسجلة للعام الحالى، وكذلك عدم استكمال تلك المباريات قبل بدء مباريات الموسم الحالى، الأمر الذى سيؤدى إلى لعب الفريق بقائمة غير مكتملة، بعد الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم السابق، مؤكدًا أنه فى حال الإصرار على إقامة المباريات المتبقية بالقائمة القديمة فيُرجى ترحيل هذه المباريات لتقام آخر الدور الأول لبطولة دورى المرتبط للموسم الحالى 2020/2021 ، حتى يتمكن الجهاز الفنى من تجهيز اللاعبين بفريقى المرتبط مواليد 2000 و2002 لاستكمال قائمة الفريق الأول.

وكان اتحاد كرة اليد قد قرر عدم استكمال مباريات الموسم الماضى فى الوقت الذى كانت فيه رغبة النادى الاهلى صريحة باستكمال المسابقة رغم تأخر الفريق فى ترتيب النقاط وهو ما اكده جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادى خلال اجتماع الاتحاد مع ممثلى الأندية، وذلك دعمًا لجهود عودة النشاط الرياضي، وبعد تدخل المسئولين بقرار استكمال جميع المنافسات الرياضية، قام النادى بإبرام عدد من الصفقات والاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين إستناداً إلى إعلان الإتحاد فى وقت سابق باستكمال الموسم بالقوائم الجديدة، حيث رحل عن الفريق التونسيان اسكندر بن زايد ويوسف معرف، ومحمود فايز واحمد خيرى ومحمود عاصم، بينما رحل فى وقت سابق عمر حجاج وهادى حميدو.

وبناءً على ما اعلنه إتحاد اليد، سيكون الأهلى مضطرا لخوض المباريات الحاسمة أمام طلائع الجيش والزمالك بدون الصفقات الجديدة التى تعاقد معها وهم التونسى أسامة الجزيرى ومحسن رمضان وعمر ياسين ومحمود نعمان وأحمد هشام "سيسة" وعمر سامى ، فى الوقت الذى لا يوجد فيه لائحة تتيح استدعاء اللاعبين الراحلين عن الفريق للمشاركة فى هذه المواجهات بعد انتقالهم إلى أندية بالإمارات ورومانيا وتونس وأندية داخل مصر.

وجاء طلب النادى بترحيل المباريات فى حال الإصرار على إقامتها بالقوائم القديمة، فى ظل الثقة الكاملة بقدرات لاعبى المرتبط والحاجة فقط الى المزيد من الوقت لتجهيزهم بالشكل المناسب لخوض المواجهات المرتقبة.