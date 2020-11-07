الإسماعيلى يعلن التعاقد مع عامر عامر حارس الإنتاج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن النادى الأصفر أتم صفقة التعاقد مع عامر عامر، حارس نادي الإنتاج الحربي، قائلاً خلال تصريحات تليفزيونية: "عامر عامر حارس كبير وبالفعل أنهينا التفاوض معه ويتبقى الرتوش الأخيرة من أجل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".وأتم: "عامر عامر نشر انتقاله إلى نادي كبير ووضع قلوب صفراء في إشارة للإنتقال إلى الإسماعيلي وهذا شعور جيد منه".

فى سياق متصل، أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادى الإسماعيلى أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة انتشار العديد من الأخبارغيرالصحيحة والتى تخص الإسماعيلى على بعض المواقع والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالتعاقدات .

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وشدد وحيد على أن تلك الأخبار مغلوطة وغير صحيحة وطالب وحيد جماهير النادى فى كل مكان بعدم الانسياق خلف تلك الأخبار المغلوطة، مضيفًا أن أى أخبار تخص النادى يتم نشرها عبر الموقع الرسمى والصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلي .

وأكد أن لجنة التعاقدات تبذل أقصي جهد لإتمام صفقات تليق بالنادي وتلبي طموحات جماهيره وسيتم الإعلان فورًا عن باق الصفقات فور إنهائها، وطلب وحيد من وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والتأكد من مصادر الأخبار التى تنتشر خاصة فى الفترة الحالية.