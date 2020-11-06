الامارات | قائمة المنتخب الجديدة تتجاهل إسماعيل مطر.. و9 ملاحظات فنية على اختيارات بينتو

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المنتخب الجديدة تتجاهل إسماعيل مطر.. و9 ملاحظات فنية على اختيارات بينتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، أمس، عن القائمة الجديدة للأبيض، التي ضمت 27 لاعباً، استعداداً لخوض معسكر داخلي في دبي، خلال الفترة من التاسع حتى 16 الجاري، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا المقررة العام المقبل.

وشهدت القائمة الجديدة ملاحظات عدة على القائمة الجديدة، تمثلت في استمرار وجود الأسماء السابقة نفسها، عدا بعض التغييرات الطفيفة، وعودة بعض اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم، أخيراً، مثل: لاعبي النصر: حبيب الفردان، ومحمود خميس، ومدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن، وضمت القائمة بعض اللاعبين الذين لم يقدموا، حتى الآن، المردود الفني المطلوب، مثل لاعبي العين كايو ومحمد شاكر، ولاعب الوصل علي صالح، في حين تجاهلت القائمة بعض اللاعبين الذين برزوا بشكل مميز مع فرقهم، أبرزهم إسماعيل مطر، الذي تألق بشكل لافت، وطحنون الزعابي، وكذلك حارسي مرمى الظفرة خالد السناني، وشباب الأهلي ماجد ناصر، واستمرار وجود الحارسين خالد عيسى، رغم تراجع مستواه، وعلي خصيف رغم زيادة وزنه بشكل ملحوظ.

وشهدت القائمة استبعاد ثلاثة من اللاعبين كبار السن، هم: إسماعيل أحمد (37 عاماً)، ووليد عباس (35 عاماً)، وطارق أحمد (32 عاماً)، وفي الوقت نفسه شهدت استمرار ستة لاعبين تجاوزت أعمارهم 30 عاماً في القائمة، هم: يوسف جابر (35 عاماً)، وتيغالي (35 عاماً)، وعلي خصيف (33 عاماً)، وفارس جمعة (32 عاماً)، وخميس إسماعيل (31 عاماً)، والحارس عادل الحوسني (31 عاماً) في قائمة المنتخب بجانب استمرار غياب عمر عبدالرحمن عن قائمة المنتخب، ويلاحظ أيضاً من خلال العناصر التي تم اختيارها انخفاض معدل أعمار اللاعبين نسبياً عما كان عليه سابقاً.

من جهته، قال مدرب المنتخب الأولمبي السابق، عبدالمجيد النمر، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك لاعبون كانوا يستحقون الوجود في القائمة، لكن للأسف تم تجاهلهم، مثل: إسماعيل مطر، الذي ظل يقدم مستوى مميزاً منذ بداية الموسم الحالي، ومقارنة ببعض اللاعبين، الذين تم اختيارهم، فإنه يعد الأفضل دون منازع، كما أنه لاعب صاحب خبرة، ورغم أنه لا يمكنه لعب 90 دقيقة، فإنه يساعد المنتخب في بعض الجزئيات المهمة، بجانب أن وجوده مهم للمنتخب كلاعب صاحب خبرة كبيرة، فضلاً عن أن وجوده كان سيعوض غياب (عموري)، وتمنيت، أيضاً، وجود لاعب العين محمد عبدالرحمن».

وأضاف النمر: «من الملاحظات المهمة في تقديري أن القائمة الجديدة شهدت انخفاضاً في معدل أعمار اللاعبين عما كان عليه سابقاً، وذلك من خلال قراءة سريعة لأعمار اللاعبين المختارين، وهذا الأمر يعد شيئاً إيجابياً، رغم أننا نتطلع لأن ينخفض اكثر حتى نصل إلى نسبة 100%».

وختم النمر: «رغم أن القائمة شهدت اختيار لاعبين كبار في السن، مثل: يوسف جاير وتيغالي، لتقديمهما مردوداً فنياً جيداً، إلا أنه في المقابل هناك لاعبون صغار السن لم يتم اختيارهم، لعدم بروزهم بالمستوى المطلوب».

أبرز الملاحظات الفنية

1- استمرار وجود الأسماء السابقة نفسها، عدا بعض التغييرات الطفيفة.

2- عودة بعض الذين برزوا مع فرقهم، مثل: حبيب الفردان، ومحمود خميس، وشاهين عبدالرحمن.

3- استبعاد ثلاثة من اللاعبين كبار السن، هم: إسماعيل أحمد، ووليد عباس، وطارق أحمد.

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4- استمرار غياب «عموري».

5- تجاهل اختيار بعض الوجوه التي برزت، أخيراً، في الدوري، مثل إسماعيل مطر.

6- انخفاض معدل أعمار اللاعبين نسبياً عما كان عليه سابقاً.

7- استمرار وجود بعض اللاعبين كبار السن، مثل: يوسف جابر، وفارس جمعة.

8- تجاهل اختيار حارسي المرمى: خالد السناني، وماجد ناصر، رغم استمرار تطور مستواهما.

9- اختيار خالد عيسى، رغم تراجع مستواه، وكذلك خصيف، رغم زيادة وزنه.

الأبيض يدشن تجمعه في دبي الإثنين

يدشن المنتخب تجمعه في دبي، بعد غدٍ، وسيؤدي تدريباته اليومية في ملعب حميد الطاير بنادي النصر، وسيخوض مباراتين دوليتين وديتين، خلال فترة المعسكر: الأولى أمام نظيره منتخب طاجيكستان يوم 12 الجاري، فيما يواجه في المباراة الثانية المنتخب البحريني في 16 الجاري، ضمن أيام «الفيفا».

قائمة المنتخب

خالد عيسى، علي خصيف، عادل الحوسني، محمود خميس، يوسف جابر، خليفة الحمادي، سالم راشد، شاهين عبدالرحمن، فارس جمعة، محمد شاكر، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، أحمد برمان، خميس إسماعيل، خالد باوزير، ماجد سرور، عبدالله رمضان، محمد العطاس، فابيو دي ليما، بندر الأحبابي، خلفان مبارك، حبيب الفردان، خليل إبراهيم، علي مبخوت، علي صالح، كايو كانيدو، وسبيستيان تيغالي.

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