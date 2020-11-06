شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقترب من حسم صفقة عامر عامر بشكل رسمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن نادي الدروايش يقترب من حسم صفقة التعاقد مع عامر عامر، حارس نادي الإنتاج الحربي.
وقال علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «عامر عامر حارس كبير وبالفعل أنهينا التفاوض معه ويتبقى الرتوش الأخيرة من أجل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي».
وأتم: «عامر عامر نشر انتقاله إلى نادي كبير ووضع قلوب صفراء في إشارة للانتقال إلى الإسماعيلي وهذا شعور جيد منه».
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