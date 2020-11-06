شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتحدث عن الهزيمة بسباعية أمام أستون فيلا.. وشعور «تريزيجيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث النجم الدولي محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريق أمام أستون فيلا بنتيجة «7-2» في الدوري الإنجليزي.

وقال «صلاح» في حوار مع «بي إن سبورتس»: «الخسارة الكبيرة أمام أستون فيلا كان تقبلها صعب على الجميع، لكننا تجاوزنا الأمر وكان رد فعلنا كفريق إيجابيًا بعد ذلك».

وأضاف «صلاح»: «أتحدث دومًا مع زميلي في المنتخب محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، إنه في قمة سعادته بعد الفوز علينا بتلك الحصة الكبيرة».