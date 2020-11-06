شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: رامي ربيعة جاهز لتدعيم دفاع الأهلي أمام الزمالك في النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن رامي ربيعة، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بات جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه أمام الزمالك المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، أن ذلك جاء بعدما أنهى رامي ربيعة برنامجه التأهيلي بنجاح، وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض ربيعة لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، غاب على إثرها عن مباريات فريقه الماضية.