شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتغنى بمدافعه جو جوميز: البديل المثالي للهولندي فان دايك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إشادته بمدافعه جو جوميز، الذي حل مكان فان دايك داخل تشكيلة ليفربول عقب إصابة المدافع الهولندي بقطع في الرباط الصليبي سيغيب على إثرها لنهاية الموسم الجاري.
ووفقًا لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال كلوب: «جو جوميز يعد البديل المثالي للمدافع الهولندي فان دايك، فأنا لم أتخيل أن يؤدي هذا الدور المميز داخل المستطيل الأخضر».
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