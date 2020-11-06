شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا عن مواجهة ليفربول: تشبه الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بتصريح مثير للغاية، اليوم الجمعة، قبل مواجهة فريقه لمنافسه التقليدي ليفربول حامل لقب «البريميرليج» الموسم المنصرم، بعد غد الأحد.
ووفقًا لما نشره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال المدرب الإسباني: «فريقي مستعد بكل قوة لحصد نقاط اللقاء أمام فريق ليفربول الإنجليزي، فهذا اللقاء يعد مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لابد من فريق أن يحصد النقاط كاملة، فنحن نلعب بهذا الشعار، علينا الفوز».
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