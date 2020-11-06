شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفيسكي يستعد لتمزيق شباك دورتموند في قمة «البوندزليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهاجم البولندي، ليفاندوفيسكي، إن فريقه بايرن ميونيخ الألماني سيتفوق على غريمه التقليدي بروسيا دورتموند، خلال اللقاء الذي يجمعهما، غدًا السبت، في قمة «البوندزليجا».

وأضاف القناص البولندي، في تصريحات نشرها موقع «بيلد»: «أتوقع تسجيل هدفين في شباك بروسيا دورتموند، خاصة في ظل التعليمات الهجومية التي دائما أحصل عليها من هانز فليك».