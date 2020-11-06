شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يرضخ لرغبة بول بوجبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي رضخت لضغوط لاعب الوسط بول بوجبا، للرحيل عن صفوف «الشياطين الحمر» بنهاية الموسم الجاري.

وأكد التقرير أن لاعب وسط منتخب فرنسا اختار الانضمام لصفوف ريـال مدريد، ورفض بشدة العودة مرة أخرى للدوري الإيطالي عن طريق يوفنتوس، خاصة أنه يرغب في اللعب بقميص النادي الملكي كما أعلن منذ فترة قصيرة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قررت الاستغناء عن بوجبا مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، سواء للانضمام لصفوف ريـال مدريد أو لنادٍ غيره.