شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع التعاون 1/1 في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى لقاء فريقي اتحاد جدة والتعاون بالتعادل 1/1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «ملعب الجوهرة المشعة»، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز رومارينيو، لاعب اتحاد جدة، الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 59 من عمر المباراة، فيما سجل عبدالله الجوعي، لاعب التعاون، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 73.

وشارك أحمد حجازي، الدولي المصري، مع اتحاد جدة في المباراة منذ بدايتها.

يذكر أن فريق التعاون يدربه باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك.