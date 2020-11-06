شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان ديمبلي ينضم لكتيبة مانشستر يونايتد في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر عثمان ديمبلي، مهاجم فريق برشلونة، عقب تأكد خروجه من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان في فصل الشتاء، على الانضمام لكتيبة مانشستر يونايتد التي ترغب بشدة في التعاقد معه خلال انتقالات الشتاء.
ووفقًا لما نشره موقع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، يرغب النادي الإنجليزي التعاقد مع مهاجم برشلونة الحالي من أجل تدعيم الخط الأمامي الذي يعاني بشدة عقب رحيل لوكاكو إلى إنتر ميلان منذ عامين.
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