يواكيم لوف يعيد لورا سانيه وايلكاي غوندوغان الى تشكيلة المانشافت

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أعاد مدرب منتخب المانيا يواكيم لوف الجمعة لورا سانيه وايلكاي غوندوغان الى تشكيلة المانشافت التي ستواجهة جمهورية التشك وديًا، قبل أن تخوض جولتين ضد اوكرانيا واسبانيا.

برلين: أعاد مدرب منتخب المانيا يواكيم لوف الجمعة كل من مهاجم بايرن ميونيخ لورا سانيه ولاعب وسط مانشستر سيتي الانكليزي ايلكاي غوندوغان الى تشكيلة الـ "مانشافت" التي ستواجهة جمهورية التشك وديًا، قبل أن تخوض آخر جولتين من دور المجموعات لدوري الامم الاوروبية في كرة القدم ضد اوكرانيا واسبانيا.

وقدمت المانيا مستوى سيئًا في النافذتين الاوليين من المسابقة القارية حيث اكتفت بفوز واحد مقابل ثلاثة تعادلات ما عرّض لوف الذي يشرف على المنتخب منذ العام 2006 لانتقادات عدة.

وتحتل المانيا بطلة العام عام 2014 المركز الثاني مع 6 نقاط خلف اسبانيا المتصدرة بسبع نقاط، وامام اوكرانيا بفارق المواجهة المباشرة فيما تحتل سويسرا المركز الاخير مع نقطتين.

وتستضيف المانيا في لايبزيغ جمهورية التشك وديًا في 11 الشهر الحالي، قبل أن تستقبل اوكرانيا في 14 منه ضمن البطولة القارية في المدينة ذاتها على أن تحل ضيفة على "لا روخا" بعد ثلاثة ايام في اشبيليه في مواجهة مصيرية.

وغاب سانيه وغوندوغان عن النافذة الثانية لمعاناة الاول من الاصابة في حين اصيب الثاني بفيروس كورونا المستجد، الذي سيحرم كل من كاي هافيرتس صانع العاب تشلسي الانكليزي، نيكلاس زوليه مدافع بايرن ميونيخ وايمري جان لاعب وسط بوروسيا دورتموند من الانضمام الى الفريق.

فيما سيغيب ايضًا كل من يوليان دراكسلر لاعب باريس سان جرمان الفرنسي ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيغ بداعي الاصابة.

ورغم عودة الحارس مارك-اندريه تير شتيغن الى فريقه برشلونة الاسباني بعد غياب لفترة طويلة بسبب عملية جراحية في الركبة، الا ان لوف ابقاه خارج التشكيلة.

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وخاض تير شتيغن مباراته الاولى بعد العودة الاربعاء ضد دينامو كييف وكان أحد العوامل الأساسية في الفوز الكاتالوني الصعب حيث تصدى للعديد من المحاولات الخطيرة.

وأبقى لوف كل من جيروم بواتنيغ مدافع العملاق البافاري وزميله في الفريق توماس مولر ونجم بوروسيا دورتموند ماتس هوملز خارج التشكيلة غير آبه بالمستويات العالية التي يقدمونها، بعدما أبلغهم في آذار/مارس من العام 2019 أنه لا يرغب في بقائهم مع المانشافت ما عرّضه للعديد من الانتقادات.

واستدعى للمرة الاولى الى المنتخب الاول كل من فيليب ماكس (27 عامًا) ظهير ايسر ايندهوفن الهولندي وفيليكس اودوكهاي (23 عامًا) مدافغ أوغسبورغ.

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، بيرند لينو (ارسنال الانكليزي)، كيفن تراب (اينتراخت فرانكفورت)، أوليفر باومان (هوفنهايم).

خط الدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، نيكو شولتس (بوروسيا دورتموند)، روبن غوسنس (أتالانتا الإيطالي)، مارسيل هالستنبرغ وبنيامين هنريخس (لايبزيغ)، ثيلو كيهرر (باريس سان جرمان الفرنسي)، روبن كوخ (ليدز يونايتد الانكليزي)، أنطونيو روديغر (تشلسي الإنكليزي)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)، نيكلاس ستارك (هرتا برلين)، فيليب ماكس (ايندهوفن الهولندي)، فيليكس اودوكهاي (أوغسبورغ).

خط الوسط: يوليان براندت ومحمود داوود (بوروسيا دورتموند)، ليون غوريتسكا ويوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)، طوني كروس (ريال مدريد الاسباني)، فلوريان نويهاوس ويوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ)، نديم أميري (باير ليفركوزن)، ايلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: لوكا فالدشميدت (فرايبورغ)، تيمو فيرنر (تشلسي)، لوروا سانيه وسيرج غنابري (بايرن ميونيخ).