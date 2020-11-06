ميدفيدف يرجئ تأهل شفارتسمان إلى البطولة الختامية

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بلغ دانييل ميدفيديف الدور نصف النهائي من دورة باريس لكرة المضرب للمرة الأولى إذ فاز على دييغو شفارتسمان، وحرمه من حجز البطاقة الأخيرة المؤهلة لبطولة الماسترز.

باريس: بلغ الروسي دانييل ميدفيديف المصنف ثالثاً الدور نصف النهائي من دورة باريس لكرة المضرب، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، للمرة الأولى في مسيرته بتفوقه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و6-1 ليحرمه من حجز البطاقة الأخيرة المؤهلة لبطولة الماسترز الختامية هذا الموسم.

وكان شفارتسمان المصنف تاسعاً عالمياً بحاجة إلى بلوغ الدور نصف النهائي في باريس لحجز البطاقة الثامنة والأخيرة المؤهلة لبطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العام في لندن والتي تنطلق في 15 الشهر الحالي.

إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام الأرجنتيني للتأهل إلى لندن، وذلك في حال عدم تتويج الإسباني بابلو كارينيو بوستا الخامس عشر عالمياً باللقب في باريس، الذي يلتقي لاحقاً مواطنه رافايل نادال المصنف أول في ربع النهائي.

وحافظ الروسي المصنف خامسًا عالميًا الذي بلغ نصف نهائي دورة ماسترز للمرة الخامسة في مسيرته، على سجله المثالي امام الارجنتيني وحقق فوزه الرابع من اربع مواجهات والثانية هذا العام بعد كأس الاتحاد مطلع العام في استراليا.

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ويلتقي ميدفيدف في نصف النهائي مع الكندي ميلوش راونيتش الذي أقصى الفرنسي أوغو أومبير الجمعة 6-3، 3-6، 7-6 (9/7).

ولم يظهر شفارتمسان (28 عاماً) في المستوى المعهود حيث عانى من إرسالات الروسي الذي أنهى المباراة مع 8 إرسالات ساحقة.

وكسر ميدفيديف (24 عامًا) وصيف بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية العام الفائت، ارسال الارجنتيني في الشوط الثالث من المجموعة الاولى ومن ثم في الشوط الاخير، حيث لم يمنح اي فرصة لخصمه لكسر ارساله طيلة المباراة ليحسم المجموعة الاولى 6-3.

رفع الروسي ايقاعه في المجموعة الثانية وكسر ارسال شفارتسمان، وصيف دورة روما الايطالية للماسترز، في الشوط الرابع قبل ان يمضي قدمًا ويكسره مجددًا في الشوط السادس وينهي المباراة بإرسال ساحق.

وحقق ميدفيديف 17 ضربة رابحة في اللقاء مقابل ست فقط لدييغو الذي ارتكب 24 خطأ مباشرًا مقابل 16 للروسي.