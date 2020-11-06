شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 6 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 6/11/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، و باتشيكو يدرس الدفع بحازم إمام أمام نادى مصر بسبب مواجهة الأهلى، و يوسف أوباما يرد على شائعات تمرده بسبب عقده مع القلعة البيضاء بأغنية زملكاوى، وبن شرقى يطمئن جماهير الزمالك بالتتويج ببطولة أفريقيا: "واثق من الفوز". يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، الدفع بحازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى فى المواجهة المقبلة للفريق أمام نادى مصر..

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