شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ الاستعداد للموسم الجديد الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولو نادى بيراميدز لاعبى الفريق الكروى الأول، بموعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها بعد مواجهة المقاولون العرب فى ختام مسابقة الدورى الممتاز، والتى جمعتهما يوم السبت 31 أكتوبر الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بنتيجة 2 / 2، حيث منح الجهاز الفنى بقيادة هانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب العام، لاعبى الفريق راحة سلبية عقب تلك المباراة، قبل العودة للتدريبات والاستعداد للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الجهاز الفنى المؤقت لبيراميدز عودة التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل على ملعب الدفاع الجوى، ومازال بيراميدز لم يحسم ملف المدير الفنى الذى سيتولى قيادة الفريق خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى رحل بعدما أضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وكان نادى بيراميدز قرر تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا له مساء أمس الخميس، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوى، لتقديم المدير الفنى الجديد لفريق الكرة، إلى موعد يحدد لاحقا، وجاء قرار تأجيل المؤتمر الصحفي نظرا لظروف الطيران العالمية وتأجيل الرحلة المقررة للمدير الفني الجديد وعدم إمكانية وصول المدير الفني إلى القاهرة أمس لتقديمه للإعلام.

وينتظر مسئولو نادى بيراميدز حسم ملف المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى الموسم المقبل خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش، لفتح ملف تحديد مصير لاعبى الفريق المعارين، والذين تنتهى مدة إعاراتهم بنهاية الموسم، حيث أعار بيراميدز مهاجمه أحمد على لصفوف إنبى، فيما أعار ناصر منسى لطلائع الجيش، لاسيما وأن عمرو مرعى الذى كان معارًا لصفوف مصر المقاصة انتقل بشكل رسمى لطلائع الجيش، ليتبقى أحمد على وناصر منسى الذان سيحدد مصيرهما المدير الفنى الجديد.