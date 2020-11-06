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جهاز منتخب الكرة النسائية يتفقد فندق الإقامة قبل معسكر الغد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، بتفقد فندق إقامة المعسكر المفتوح المقرر له غدا السبت المقبل لمتتخبي الكرة النسائية الاول وتحت 20 سنة واطمئن علي مدي جاهزية الملعب الذي ستقام عليه التدريبات وغرف الملابس، وعقد احمد رمضان اجتماع مع الجهاز الفني المعاون له وقام خلاله بشرح طريقة العمل التي سيتم تنفيذها  خلال المعسكر للوقوف علي مستويات اللاعبات وانتقاء افضل العناصر .

 

ومن المقرر إجراء  مسحة طبية للاعبات والجهاز الفني الساعه الثانية ظهرا يوم السبت قبل التدريبات للكشف عن فيروس علي أن يقام مران منتخب الانسات تحت 20 سنة الساعه الخامسة ويختتم في السابعة وتقام تدريبات المنتخب الأول في السابعة والنصف ويختتم في التاسعة والنصف .

 

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واكد أحمد رمضان ان الهدف من إقامة تدريبات المنتخبين معا لتجهيز جميع اللاعبات مبكرا في انتظار الأجندة الدولية وتحديد مواعيد التصفيات الأفريقية لكأس العالم والأمم الأفريقية للمنتخب الأول ومنتخب الانسات .

 

كما أكد علي أنه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لتحديد الأجندة الدولية ومواعيد التصفيات .

 

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية أن باب المنتخب مفتوح للعناصر المميزة وان الفرصة متاحة لجميع اللاعبات في جميع الفرق بالدوري للانضمام للمنتخب من خلال متابعة جميع الأندية .

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