ماذا قدم 6 مدربين فى موسمين مع بيراميدز؟ .. قبل التعاقد مع السابع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على بعد خطوة من الإعلان عن مدربه الجديد الذى سيحمل الرقم 7 فى مسيرة المدربين الذين تعاقبوا على قيادة الفريق منذ أن تحول من نادى الأسيوطى سبورت إلى "بيراميدز" فى صيف عام 2018، حيث استقر مسئولو النادى على رحيل الكرواتى أنتى تشاتشيتش عن القيادة الفنية بعدما أضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب. 1_ البرازيلي ألبيرتو فالنتيم أول مدرب تولى قيادة بيراميدز 1_ البرازيلي ألبيرتو فالنتيم أول مدرب تولى قيادة بيراميدز - قاد الفريق فى 3 مباريات فقط ببطولة الدوري - حقق الفوز في مباراتين على إنبي وطلائع الجيش - تعادل مع الإنتاج الحربي وتقاسم صدارة الدوري حينها برصيد 7 نقاط. 2_ الأرجنتيني ريكاردو لافولبي 2_ الأرجنتيني ريكاردو لافولبي -عمل لافولبى كمدير رياضى لبيراميدز ثم تولى مهمة القيادة الفنية للفريق فى 7 مباريات بالفترة ما بين أغسطس وأكتوبر 2018. 3_ حسام حسن 3_ حسام حسن -قاد حسن بيراميدز في 11 لقاء في بطولة الدوري حقق الفوز في 6 منها وتعادل في 5 مباريات بينما لم يتعرض لأي خسارة. 4_ الأرجنتينى رامون دياز 4_ الأرجنتينى رامون دياز - 12 مباراة خاضها مع الفريق - 8 مباريات حقق فيها الفوز و3 مباريات انتهت بالتعادل - مباراة واحدة خسرها دياز خلال قيادته لبيراميدز أمام الجونة - 4/0 أكبر نتيجة حققها دياز فى قيادة بيراميدز أمام سموحة Advertisements - 21 هدفا سجلها لاعبو بيراميدز تحت قيادته - 8 أهداف هزت شباك بيراميدز مع دياز 5_ الفرنسى سبستيان ديسابر 5_ الفرنسى سبستيان ديسابر -تولى المهمة فى 8 يوليو 2019 -حقق الفوز فى 12 مباراة خلال 163 يومًا -تعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 مواجهات -أكبر فوز حققه بيراميدز تحت قيادة ديسابر أمام نواديبو فى الكونفدرالية بنتيجة 6 / 0 -بعد رحيل ديسابر تولى عبد العزيز عبد الشافى المهمة بشكل مؤقت 6_ الكرواتى أنتى تشاتشيتش 6_ الكرواتى أنتى تشاتشيتش - قاد الفريق فى 32 مباراة - فاز في 20 منها، وخسر 9 وتعادل 3 مرات - سجل بيراميدز مع الكرواتي 45 هدفا -استقبل الفريق 25 هدفا

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