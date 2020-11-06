شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جعفر يحتفل بزفافه غداً فى حضور نجوم الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر أحمد جعفر، مهاجم فريق الزمالك السابق، الاحتفال بحفل زفافه، غداً السبت، فى حفل دعا إليه عددا من المقربين منه بالكرة المصرية الذى لعب معهم فى الأندية المختلفة التى شارك بقمصانها فى السنوات الأخيرة، وذلك فى حفل سيقام بمدينة السادس من أكتوبر، وسيضم أفراد عائلته وأصدقائه إلى جانب بعض نجوم الكرة المصرية.

وأكد أحمد جعفر مؤخرا إنه تلقى عرضين من فريقين يلعبان فى دورى الدرجة الأولى السعودى، إلا إنه فى الوقت الحالى يفاضل بين عددا من العروض التى تلقاها من أندية الدورى الممتاز، أضاف جعفر إنه غير نادمًا على خطوة الإنتقال لفريق الترسانة فى الموسم الماضى، قائلاً: "لست نادما على توقيعي للترسانة ولم اتردد عندما تحدث معي كريم حسن شحاته للتوقيع، لم اتردد خاصة انني فسخت تعاقدي مع حرس الحدود بسبب الامور المالية وكان موعد القيد وقتها على وشك الانتهاء ولم يكن أمامي غير اللعب في الدرجه الثانية ووجدت المسئولين في الترسانة يتعاملون معي باحترام شديد واشكرهم على الفترة التي قضيتها معهم".

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وكان أحمد جعفر، أكد أن عمرو زكى نجم القلعة البيضاء الأسبق ليس ليونيل ميسى نجم برشلونة الاسبانى، حتى يطلب ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق وقتها 250 مليون جنيه للتنازل عن خدماته لصالح فريق ويجان الإنجليزي، مضيفًا: "ميسي لم يصل سعره فى هذا التوقيت الى 250 مليون حتى يطلب الزمالك وممدوح عباس المبلغ الضخم للتنازل عن عمرو زكى".

وأوضح أحمد جعفر أن انتقال عمرو زكي وقتها مقابل 120 مليون جنيه وقتها كان سيضعه أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية لأنه وقتها سيكون مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن مثل هذه الأرقام تفتح نادياً جديداً بها وليس بيع لاعب أو غير ذلك.

واستطرد أحمد جعفر في الحديث عن مسيرته في الزمالك قائلاً: "تعرضت لأزمة نفسية كبيرة بعد خسارة نهائي كأس مصر لحساب انبي وكانت الجماهير حاضرة وقتها بشكل كبير وظللت بدون تدريب أكثر من أسبوع بسبب حزني على منظر الجماهير التي غادرت الاستاد حزينة على ضياع اللقب"، وقال أحمد جعفر إن بطولة كأس مصر خلال هذه الفترة كانت كفيلة بتعديل مسار الفريق لأننا كنا بحاجة الى بطولة لكن الأمر لم يسير وفقاً لما كنا نرغبه وقتها.