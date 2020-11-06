شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 6 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الجمعة 6/11/2020 العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها رامي ربيعة يرفض إجازة الأهلى ويواصل التجهيز لمواجهة الزمالك ، والأهلي يضع برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز حسين الشحات لمواجهة الزمالك، وموسيماني يُرحب برحيل فخرى وشادى للبنك الأهلي على سبيل الإعارة. رامي ربيعة يرفض إجازة الأهلى ويواصل التجهيز لمواجهة الزمالك Advertisements رفض رامي ربيعة نجم دفاع الأهلي الحصول على أجازة مثل باقي زملائه، والتي استمرت لقرابة الـ5 أيام وتنتهي غداً السبت، وواصل التدريبات الفردية يومياً لاستعادة فورمته البدنية والفنية.

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