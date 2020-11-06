اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 11 / 2020

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 6 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الجمعة، الموافق 6/ 11/ 2020 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها الأهلي يكثف مفاوضات تدعيم حراسة المرمى ويفاضل بين جاد وبسام والشناوى، والزمالك يتقاضى 6 مليون من المصرى قيمة انتقال رفعت ووضع بنداً بمليون إضافى، وميار شريف تتأهل إلى نصف نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس.

 

الأهلي يكثف مفاوضات تدعيم حراسة المرمى ويفاضل بين جاد وبسام والشناوى

 

20200807010535535.jpg

 

الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي

b5062534f0.jpg

 

الزمالك يطالب الدوليين بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المنتخبات

a0edb5fccb.jpg

 

حسام البدرى يعلن القائمة النهائية للمنتخب غدا استعدادا لتوجو

Advertisements

b8cac715f0.jpg

 

الأهلي يضع برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز حسين الشحات لمواجهة الزمالك

fd18135b05.jpg

 

الزمالك يتقاضى 6 مليون من المصرى قيمة انتقال رفعت ووضع بنداً بمليون إضافى

c138d7e814.jpg

 

 

المصرى يتفق مع الزمالك على ضم عنتر وتأجيل إتمام الصفقة.. اعرف التفاصيل

 

e25da544cf.jpg

 

 

ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس

a2fed002d5.jpg

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 11 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا