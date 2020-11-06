حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 6 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الجمعة، الموافق 6/ 11/ 2020 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها الأهلي يكثف مفاوضات تدعيم حراسة المرمى ويفاضل بين جاد وبسام والشناوى، والزمالك يتقاضى 6 مليون من المصرى قيمة انتقال رفعت ووضع بنداً بمليون إضافى، وميار شريف تتأهل إلى نصف نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس. الأهلي يكثف مفاوضات تدعيم حراسة المرمى ويفاضل بين جاد وبسام والشناوى الخطيب يبحث مع موسيمانى تطورات مفاوضات ضم سيرينو للأهلي الزمالك يطالب الدوليين بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المنتخبات حسام البدرى يعلن القائمة النهائية للمنتخب غدا استعدادا لتوجو Advertisements الأهلي يضع برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز حسين الشحات لمواجهة الزمالك الزمالك يتقاضى 6 مليون من المصرى قيمة انتقال رفعت ووضع بنداً بمليون إضافى المصرى يتفق مع الزمالك على ضم عنتر وتأجيل إتمام الصفقة.. اعرف التفاصيل ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس

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