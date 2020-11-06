شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يُحدد الثالثة عصر الغد موعداً لانضمام لاعبى الزمالك إلى معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر جهاز المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، لاعبى الزمالك، بانضمامهم فى الثالثة من عصر غداً، السبت، إلى معسكر الفراعنة، بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة يومان عقب الانتهاء من مباراة الرجاء المغربى، التى أقيمت يوم الأربعاء الماضى، باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الأبيض إلى نهائى البطولة بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، ليرافق الزمالك نظيره الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين بنصف النهائى، على أن يقام النهائى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، واللاعبون المنضمون هم: محمد أبوجبل ومحمود حمدى (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو) ومصطفى محمد.

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وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح غدا فى تمام الساعة الثالثة عصرا بعد إخطارهم بشكل رسمى من جانب جهاز المنتخب، بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.