رامي ربيعة يرفض إجازة الأهلى ويواصل التجهيز لمواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض رامى ربيعة نجم دفاع النادى الأهلي الحصول على إجازة مثل باقي زملائه بالفريق، والتي استمرت لقرابة الـ5 أيام وتنتهي غداً السبت، وواصل التدريبات الفردية يومياً لاستعادة فورمته البدنية والفنية، وذلك عقب تعرضه للإصابة على مستوى العضلة الخلفية، وأعلن الجهاز الطبى للأهلى جاهزية رامي ربيعة لنهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر أمام الزمالك من الناحية الطبية إلا أن قرار مشاركته سيكون بيد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.
وبات رامي ربيعة مدافع الأهلى جاهزاً للمشاركة فى نهائى أفريقيا حسب تأكيدات الجهاز الطبى للفريق وهو ما أثار إرتياح الجهاز الفنى للفريق خاصة فى ظل الإصابات المُتتالية التى يعانى منها مدافعي الفريق.
من ناحية أخرى ، حدد الجهاز الطبى بالأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود أول يناير المقبل موعد بدء محمد محمود لاعب الفريق خوض تدريبات فى الملعب بعد الإنتهاء من البرنامج العلاجى الذى يؤديه اللاعب حالياً للتعافى من جراحة غضروف الركبة التى أجراها منتصف أكتوبر الماضى.
وفتح الجهاز الطبى للأهلى خط إتصالات مع الدكتور أحمد عبد العزيز أخصائى جراحات العظام لتحديد برنامج علاج اللاعب الفترة المقبلة بعدما خضع لجراحة فى غضروف الركبة الشهر الماضى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.
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