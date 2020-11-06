كاف: كورونا لن تؤجل مباريات تصفيات الأمم.. وحالتان للخسارة بالانسحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عدم تأجيل أي مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون.

وعبر الموقع الرسمي لـ"كاف" أكد الاتحاد الإفريقي أنه لا توجد أي احتمالات لإلغاء أو تأجيل أي مباريات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بسبب كورونا.

وأكد "كاف" أن المنتخب الذي لن ينجح في تجميع 11 لاعباً أساسياً بينهم حارس مرمى، و4 بدلاء، سيعتبر خاسراً بهدفين نظيفين أمام منافسه، ولن تؤجل مبارياته.

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وأشار "كاف" أيضاً إلى أن أي فريق لن يتمكن من السفر لمواجهة منافسه لأي سبب فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها الدول بسبب مواجهة جائحة كورونا، سيُعتبر كذلك خاسراً 2-0.

ويسمح الاتحاد الإفريقي لكل منتخب بإجراء 5 تغييرات خلال أحداث المباراة خلال 3 توقفات فقط أثناء اللقاء، وهو نفس النظام المتبع في مباريات الأندية في البطولات الإفريقية.

ويرفض "كاف" إقامة المباريات بحضور جماهيري وفقاً للبروتوكول المعتمد لديه، لكن فتح باب الحضور الجماهيري إذا أرادت حكومات الدول المستضيفة بشرط موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي النهاية وضع "كاف" بصيص من الأمل للمنتخبات التي ستتعقد موقفها، مشيراً إلى أنه في الحالات الاستثنائية ستقوم اللجنة المنظمة باتخاذ قرارها.